Das im Jahr 1947 gegründete Wiener Unternehmen Frequentis hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zum Weltmarktführer bei Flugsicherungs-Kommunikationssystemen entwickelt. Heute, Dienstag, ging das Unternehmen an die Börsen in Wien und Frankfurt. Zu Handelsbeginn lag die Frequentis-Aktie bei 17,70 Euro mit 1,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...