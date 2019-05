Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenn heute die Industrieproduktionsdaten für die Eurozone veröffentlicht werden, dürfte es zu keinen größeren Überraschungen kommen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". In der letzten Woche seien bereits die Daten der großen vier Volkswirtschaften (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien) veröffentlicht worden, und trotz der positiven Überraschung in Deutschland sei aufgrund der anderen Länder mit nicht mehr als einem Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu rechnen. ...

