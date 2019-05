Europas Börse haben sich am Dienstag etwas von ihrem schwachen Wochenstart erholt. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone legte bis zum späten Dienstagvormittag um 0,59 Prozent auf 3340,32 Punkte zu, nachdem er zu Wochenbeginn noch unter dem eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China gelitten hatte.

Für den Cac 40 in Paris ging es zuletzt um 0,82 Prozent auf 5305,89 Punkte nach oben. In London rückte der FTSE 100 um 0,69 Prozent auf 7213,27 Punkte vor.

In dem Zwist mit China rudert Donald Trump wieder etwas zurück. So habe er noch nicht über eine weitere Verschärfung der Gangart entschieden, sagte der US-Präsident. Am Rande des Gipfels der großen Industrieländer am 28. und 29. Juni im japanischen Osaka will Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über den Konflikt reden.

Mit Blick auf einzelne Branchen zogen nun vor allem die Telekomwerte wieder deutlich an. Am Vortag hatten Spekulationen in der Presse um eine Dividendenkürzung bei Vodafone die Papiere des britischen Mobilfunkkonzerns um 5 Prozent abstürzen lassen und den gesamten Sektor mit nach unten gezogen.

Vodafone kappte nun zwar die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr tatsächlich und begründete die Maßnahme mit hohen Ausgaben für neue Technik. Analysten betonten jedoch, dass die Briten dadurch ihre Schulden schneller reduzieren könnten. Zudem zeugten die jüngsten Quartalszahlen des Mobilfunkers von einem überraschend starken Wachstum aus eigener Kraft. Die Vadafone-Aktien machten damit anfängliche Verluste wett und stützten mit einem Plus von zuletzt gut 1 Prozent wieder die gesamte Branche./la/fba

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

