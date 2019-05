Berlin (ots) -



- Streubesitz von HelloFresh erhöht sich durch Transaktion stark - Anteile wurden überwiegend an langfristig orientierte, institutionelle Investoren veräußert



Rund 43,7 Millionen Aktien der HelloFresh SE wurden erfolgreich platziert, wie Rocket Internet heute morgen in einer Pressemeldung mitteilte. Damit trennt sich der Investor von seinen gesamten verbleibenden HelloFresh Aktien. Diese wurden überwiegend an institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont veräußert.



"Rocket war einer unserer ersten Frühphaseninvestoren. Wir blicken auf über sieben Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und freuen uns über den stark erweiterten Streubesitz.", sagt Dominik Richter CEO und Mitgründer von HelloFresh.



