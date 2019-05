BERLIN (Dow Jones)--Im Volkswagen-Konzern steht der Betriebsrat und das Management beim geplanten Einsparprpogramm offenbar vor einer Einigung. Die Gespräche liefen gut, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh anlässlich der Aktionärsversammlung in einem Brief an die Mitarbeiter. "Ich bin überzeugt, dass wir hier noch im Mai ein Ergebnis vermelden können, das sich für alle Beteiligten sehen lassen kann", so Osterloh in dem Schreiben, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Der Betriebsrat hatte dem Management für das geplante Sparprogramm zuletzt Bedingungen gestellt. Dazu zählen unter anderem der Ausbau von Altersteilzeit, Qualifizierung sowie eine Fortschreibung der Beschäftigungssicherung.

VW will in der Kernmarke mit einem neuen Sparprogramm bis 2023 die Kosten um weitere 5,9 Milliarden Euro drücken, um dadurch die hohen Investitionen für Elektromobilität oder autonomes Fahren zu schultern und die operative Marge zu steigern. In der Summe sollen bei dem Wolfsburger Autokonzern zusätzliche rund 5.000 bis 7.000 Bürojobs abgebaut werden.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2019 05:22 ET (09:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.