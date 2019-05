Zürich (www.fondscheck.de) - Trotz Verlangsamung der Weltwirtschaft ist mittelfristig eine solide Nachfrage nach Wassertechnologieprodukten zu erwarten, da die Wasserinfrastruktur in den meisten Regionen entweder überaltert ist und erneuert oder neu aufgebaut werden muss, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A. im Kommentar zum Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest AT (ISIN LU0302976872/ WKN A0MSPX). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...