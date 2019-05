SHS VIVEON AG: Neue Partnerschaft zur Förderung von Innovation und Wachstum im deutschsprachigen Raum DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Sonstiges SHS VIVEON AG: Neue Partnerschaft zur Förderung von Innovation und Wachstum im deutschsprachigen Raum 14.05.2019 / 12:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SHS VIVEON AG und Experian geben formelle Partnerschaft bekannt und kombinieren KI-gestützte Analyselösungen mit Risikomanagement. München, 14. Mai 2019 - SHS VIVEON, Anbieter von softwarebasierten Lösungen für das Risiko- und Kreditmanagement, und das Informationsdienstleistungsunternehmen Experian haben heute eine gemeinsame Partnerschaft zur Förderung innovativer Web Analytics, regulatorischer Erkenntnisse, Cybersicherheit und KMU-Kredite im deutschsprachigen Raum bekanntgegeben. Im Zuge der Partnerschaft wird die modulare Servicelösungsplattform von SHS VIVEON mit den leistungsstarken Analyse- und KI-Lösungen von Experian kombiniert. Finanzdienstleister, E-Commerce-Anbieter sowie Industrie- und Handelsunternehmen können die Lösung von SHS VIVEON genau auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden und so ihre Entscheidungen optimieren, den Vertrieb positiv beeinflussen und das Risiko in jeder Phase des Kundenprozesses effektiv steuern. Ergänzend zum bestehenden Angebot stehen Unternehmen nun auch die Webanalyse-, Betrugsanalyse-, Regulierungs-, Beratungs- und Scoring-Lösungen von Experian zur Verfügung, die die Bedürfnisse des regionalen KMU-Marktes erfüllen. "Die Einbindung der Experian-Module und -Dienste in die SHS-VIVEON-Plattform ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unser Serviceangebot weiter auszubauen", sagt Ralph Schuler, CEO von SHS VIVEON. "Mit diesen Lösungen können Unternehmen den Lead-to-Cash-Prozess noch präziser steuern und in Richtung wertschöpfendes Umsatzwachstum beeinflussen." Jonny Cowlin, Experian Managing Director Integrated Sales, EMEA, sagt: "Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit SHS VIVEON. Der deutschsprachige Markt hat ein enormes Potenzial. Die Zusammenarbeit ist eine fantastische und zeitgemäße Gelegenheit, die schnell wachsende Geschäftswelt in der Region mit einer Vielzahl von leistungsstarken Analyse- und Betrugsplattformen zu bedienen." Über SHS VIVEON Die SHS VIVEON AG ist ein internationaler Anbieter von Softwarelösungen für das intelligente Management von Kreditrisiken. Ziel ist, alle Umsatz- und Risiko-beeinflussenden Entscheidungen entlang des digitalen "Lead-to-Cash"-Prozesses von Unternehmen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Alle Softwarelösungen von SHS VIVEON sind in der modularen Service-Solution-Plattform enthalten. Es deckt alle Bereiche des Kundenprozesses ab: vom Lead-Prozess über die Angebots- und Vertragsphase bis hin zur Kundenentwicklung und zum Forderungsmanagement. Die Software- und Beratungslösungen können an die spezifischen Bedürfnisse angepasst und nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden. Die Lösungen unterstützen damit die Digitalisierungsstrategie von Unternehmen jeder Größe in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Handel, E-Commerce, Industrie, Telekommunikation und Energie. Der Hauptsitz der SHS VIVEON AG befindet sich in München und hat Niederlassungen in Düsseldorf, Mühldorf am Inn, Stuttgart, Wien und Zug. Das Unternehmen ist im M:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen: www.shs-viveon.com Über Experian Experian ist ein weltweit führender Anbieter für globale Informationsdienstleistungen. Während der großen Momente des Lebens - vom Kauf eines Hauses oder eines Autos über die Entsendung eines Kindes zum College bis hin zum Aufbau eines Unternehmens durch die Verbindung zu neuen Kunden - bietet Experian End- und Firmenkunden die Möglichkeit, ihre Daten vertraulich zu verwalten: Das Unternehmen hilft Einzelpersonen dabei, die Kontrolle über ihre Finanzen zu erlangen sowie auf Finanzdienstleistungen zuzugreifen, und Unternehmen dabei, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Kreditgebern helfen sie Kredite verantwortungsvoller zu vergeben und Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu verhindern. Experian beschäftigt 16.500 Mitarbeiter in 39 Ländern und investiert täglich in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen. Der Informationsdienstleister ist an der London Stock Exchange (EXPN) notiert und gehört dem FTSE 100 Index an. 