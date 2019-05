So ersetzt die webbasierte Zutrittskontrolle »Intus Access ND« mechanische Schließsysteme in kleineren und mittleren Firmen. Für SAP-Anwender nimmt PCS die Software »Dexicon« mit ins Gepäck. Diese stellt mit Schnittstellen zu SAP und anderen Gewerken eine Plattform für die Unternehmenssicherheit her. Videoüberwachung, Besuchermanagement oder Gefahrenmanagementsysteme werden mit der Zutrittskontrolle zum Gebäude gekoppelt.

»Intus Access ND« ist eine Web-Lösung für den Betrieb einer elektronischen Zutrittskontrolle in Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern. Im Sinne eines vollständigen Schlüsselersatzes deckt sie die Standardfunktionen einer Zutrittssteuerung ab. Darüber hinaus bietet sie eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche. Das System verwaltet bis zu 40 »Intus«-Zutrittsleser und bis zu zehn vernetzte »Intus ACM« Zutrittskontrollmanager.

Zutrittskontrolle und Gefahrenmanagementsystem ...

