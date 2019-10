Affing (ots) - Anmoderationsvorschlag:



Dunkelheit ist genau das, was Einbrecher brauchen, um bei Ihnen Zuhause einzusteigen. Das bestätigen auch die Einbruchszahlen, denn über die Hälfte der Einbrüche finden in der dunklen Jahreszeit statt - also im Herbst und Winter, wenn wir zum Beispiel noch arbeiten oder einkaufen. Für den ein oder anderen könnte es also in den kommenden Monaten eine böse Überraschung geben, wenn er nach Haus kommt. Keine Überraschung gibt es aber, wenn man smarte Sicherheitstechnik nutzt. Im digitalen Zeitalter gibt es immer mehr innovative Produkte in diesem Bereich. Jessica Martin berichtet.



Sprecherin: Appgesteuerte Fahrradschlösser mit Alarmfunktion oder smarte Zutrittskontrollen an der Haustür. Auch die Sicherheitstechnik wird immer digitaler und smarter. Bestes Beispiel: Eine neue Überwachungskamera, deren Standort nicht von Steckdosen oder dem WLAN-Router abhängig ist, denn sie funktioniert ganz ohne Kabel.



O-Ton 1 (Florian Lauw, 18 Sek.): "Mit der ABUS Akku Cam haben sich diese Probleme nun erledigt. Sie verfügt über einen integrierten Langzeit-Akku und über eine eigene Funk-Verbindung zwischen Kamera und Basisstation des Produkts. Die Akku Cam ist die perfekte Lösung für eine absolut flexible und einfache Überwachung im Außen- oder Innenbereich."



Sprecherin: So Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. Den Langzeit-Akku lädt man in nur vier Stunden. Dann kann man die Kamera bis zu 13 Monate lang nutzen. Das liegt einerseits an dem neuen Lithium-Ionen-Akku...



O-Ton 2 (Florian Lauw, 23 Sek.): "...andererseits daran, dass die Kamera mit einem Bewegungssensor ausgestattet ist und sich immer nur dann aktiviert, wenn eine Bewegung auch wirklich registriert worden ist. Wird eine Bewegung registriert, kann man sich die Bilder direkt auf sein Smartphone schicken lassen. Und man kann die Kamera auch mit anderen Geräten kombinieren - wie zum Beispiel mit dem aktuellen Stiftung Warentest Testsieger - der Smartvest Funkalarmanlage zum Selbsteinbau."



Sprecherin: Die Smartvest schützt vor Einbruch, Feuer und Wasser.



O-Ton 3 (Florian Lauw, 17 Sek.): "Die Akku-Cam kann man in dieses System integrieren, so dass man direkt über eine App Alarmmeldungen erhält und nachsehen kann, warum die Alarmanlage überhaupt ausgelöst hat. Das kann zum Beispiel auch bei einem Rauchalarm wichtig sein, der über die Smartvest gemeldet wird. Und man kann dann sofort nachschauen, was Zuhause tatsächlich los ist."



Sprecherin: Wenn man Kameras innen und außen verwendet, muss man aber darauf achten, nur das eigene Grundstück zu filmen.



O-Ton 4 (Florian Lauw, 12 Sek.): "Aufnahmen von Nachbargrundstücken oder öffentlichen Bereichen wie Straßen oder Gehwegen sind nicht erlaubt. Bringen Sie grundsätzlich einen gut sichtbaren Hinweis für Besucher an, dass Sie Videoüberwachung einsetzen, dann sind Sie auf der sicheren Seite."



Abmoderationsvorschlag:



Auch die Sicherheitstechnik wird immer smarter. Wenn Sie sich die neuesten Innovationen mal anschauen wollen, finden Sie alles im Internet unter www.abus.com.



Pressekontakt:



ABUS Security-Center

Tel.:0820795990-277

Mail: presse@abus-sc.com



Original-Content von: ABUS Security Center GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116832/4394380