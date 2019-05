Nach einem Händler zufolge starken Quartal von Evotec sind die Aktien am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte April gestiegen. Mit einem Plus von 6,11 Prozent auf 22,94 Euro lagen sie an der Spitze des MDax der mittelgroßen Börsentitel. Anfang April waren sie mit 25,83 Euro auf den höchsten Kurs seit 18 Jahren gestiegen.

Der Umsatz übertraf im ersten Quartal die Markterwartung um zwölf Prozent und der operative Gewinn lag sogar um rund ein Drittel über der Konsensschätzung von Analysten. Nach einem starken Schlussquartal 2018 habe das Unternehmen nun auch einen überraschend starken Jahresauftakt hingelegt, sagte der Händler. Allerdings seien die Papiere mittlerweile "ansprechend" bewertet./bek/jha/mis

ISIN DE0005664809

AXC0215 2019-05-14/12:20