Vom 23. bis 26. Mai wählt die Europäische Union das zukünftige Europäische Parlament. An dieser Wahl wird auch Großbritannien teilnehmen. Und das obwohl man vor mittlerweile knapp drei Jahren per Referendum den EU-Austritt beschlossen hatte.



Wie sich der FTSE100, der britische Leitindex, im Moment schlägt und wie es um das Währungspaar Euro/britisches Pfund steht, erfahren Sie hier von Kristian Volaric von der Flatex Bank. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten