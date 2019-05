FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der vierten Verhandlungsrunde für die rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Wie Verdi mitteilte, werden Beschäftigte an verschiedenen Orten und Tagen in dieser Woche bis zum Verhandlungstermin am 20. Mai in den Warnstreik treten.

"Das Angebot aus der letzten Runde ist absolut unzureichend und wird der Leistung und Belastung der Beschäftigten nicht gerecht", sagte Verdi-Verhandlungsführer Christoph Meister. Die Gewerkschaft fordert 6 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

May 14, 2019

