Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Innogy nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Aktie werde geprägt von Spekulationen auf eine Komplettübernahme des geringen Streubesitzes durch Eon, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht den fundamentalen Wert deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, so dass die Essener wohl keinen weiteren Aufschlag mehr zahlen müssten./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-05-14/12:59

ISIN: DE000A2AADD2