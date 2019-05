Volkswagen-Chef Herbert Diess geht die lange erwartete Verschlankung des Wolfsburger Auto-Imperiums an. Der Konzernchef verwies am Dienstag vor den Aktionären auf die Sparprogramme, die inzwischen alle Marken aufgelegt hätten, um die riesigen Investitionen in die Elektromobilität und die Neuausrichtung des Konzerns zu stemmen.

