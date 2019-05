Wien (www.anleihencheck.de) - Deutschland will zukünftig grüne Bundesanleihen ausgeben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deutsche Finanzagentur, die für den Bund die Schulden verwalte, prüfe derzeit laut Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ") die Ausgabe solcher Anleihen im Auftrag des Staatssekretärsauschusses. Geplant sei eine Variante, in der der Staat in einem separaten Wertpapier zur nachhaltigen Investition verpflichtet werde. Die Staatsanleihe solle aus der herkömmlichen und einer grünen Tranche bestehen. Nach Aussage des Geschäftsführers der Agentur gegenüber der "FAZ" sei eine Ausgabe der Green Bonds für das Jahr 2020 vorgesehen. ...

