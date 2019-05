VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Dubiose Meldung der Beteiligungen im Baltikum AG im Zusammenhang mit der VEH AG DGAP-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Sonstiges VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Dubiose Meldung der Beteiligungen im Baltikum AG im Zusammenhang mit der VEH AG 14.05.2019 / 13:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bezugnehmend auf die irreführende Unternehmensmitteilung der Beteiligungen im Baltikum AG vom 13. Mai 2019 ( https://www.pressetext.com/news/20190513043) teilen wir folgendes mit: Der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist jenseits vorgenannter Mitteilung nicht bekannt, dass Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft/Polizei nach Buchhaltungs-/Bilanzunterlagen der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG gesucht haben, um diese zu beschlagnahmen. Es fand auch insbesondere keine Durchsuchung der Geschäftsräume der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG oder bei deren Organmitgliedern statt. Bei der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG hat weder eine Staatsanwaltschaft noch eine Polizeibehörde nach Buchhaltungs- und/oder Bilanzunterlagen der Gesellschaft gefragt. Ausweislich der Veröffentlichungen * der Beteiligungen im Baltikum AG vom 07.05.2019 ( https://www.pressetext.com/news/20190507027), * der Konsortium AG vom 07.05.2019 ( https://www.pressetext.com/news/20190507028) * und der Kremlin AG vom 07.05.2019 ( https://www.pressetext.com/news/20190507029) hat es bei diesen Unternehmen jeweils Durchsuchungen der Geschäftsräume gegeben und wurden "Ordner mitgenommen" bzw. Unterlagen beschlagnahmt. Der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist nicht bekannt, welchen Inhalt diese Ordner und Unterlagen enthielten. Wir halten jedoch fest, dass die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ihre Buchhaltungs- und Bilanz-unterlagen oder auch sonstige Unterlagen nicht bei diesen Gesellschaften verwahrt bzw. von diesen Gesellschaften verwahren lässt. Insoweit gehen wir insbesondere nicht davon aus, dass Staats-anwaltschaft und Polizei gegen die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ermitteln, sondern Ermittlungen gegen die Beteiligungen im Baltikum AG, gegen die Konsortium AG und gegen die Kremlin AG laufen. Wir werden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin die dubiose Pressemeldung der Beteiligungen im Baltikum zur Prüfung geben, insbesondere im Hinblick auf die Marktmissbrauchs-verordnung MMVO/MAR und einen Kursmanipulationsversuch. Klaus Helffenstein - Vorstand 14.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Telefon: 07243-900-01 Fax: 07243-900-04 E-Mail: info@valora.de Internet: www.valora.de ISIN: DE0007600108 WKN: 760010 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München EQS News ID: 810931 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810931 14.05.2019 ISIN DE0007600108 AXC0242 2019-05-14/13:12