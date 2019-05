Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta028/14.05.2019/12:45) - 14. Mai 2019 - UBM Development AG beabsichtigt, die 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um bis zu EUR 45 Mio. auf ein Gesamtanleihevolumen von bis zu EUR 120 Mio. aufzustocken.



Die neuen Schuldverschreibungen sind mit denselben Bedingungen ausgestaltet, wie die bestehenden Schuldverschreibungen, einschließlich des Fälligkeitstermins am 16. November 2023. Der Ausgabe- und Abwicklungstermin unterliegt den Marktbedingungen und wird innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden.



Die neuen Schuldverschreibungen werden zusammen mit den bestehenden Schuldverschreibungen (mit der internationalen Wertpapierkennnummer AT0000A23ST9) im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment Corporates Prime notieren.



UBM Development AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.



Als Sole Lead Bank und Sole Bookrunner wurde M.M.Warburg & CO mandatiert. Rothschild & CO fungiert als Finanzberater der Emittentin.



UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Assetklassen Hotel, Wohnen und Büro sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie werden alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Die UBM-Aktien sind im Prime Market Segment der Wiener Börse gelistet.



(Ende)



Aussender: UBM Development AG Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. (FH) Anna Vay Tel.: +43 664 626 1314 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), AT0000A1XBU6 (Anleihe), AT0000A23ST9 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557830700740



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 14, 2019 06:45 ET (10:45 GMT)