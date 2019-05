Erfolgreiche Einführung des Business-Tools "LR MyOffice"

LR Health Beauty investiert kontinuierlich in die Entwicklung moderner Vertriebskonzepte, die den Partnern einen erfolgreichen Geschäftsaufbau und -ausbau ermöglichen. Damit künftig alle Vertriebspartner noch besser in der digitalen LR Welt arbeiten können, hat das Unternehmen jetzt das innovative Programm "LR MyOffice" eingeführt.

LR Health Beauty investiert in den Support seiner Vertriebspartner (Photo: Business Wire)

Transparent, einfach und mit allen Geräten kompatibel

In Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Software-Anbieter Exigo konnte das Ahlener Direktvertriebsunternehmen die Digitalisierung auf ein neues Level bringen. Mit "LR MyOffice" können sich die Vertriebspartner auf einen Blick über alle relevanten Geschäftszahlen und Aktivitäten ihrer Struktur informieren die Daten werden dabei rund um die Uhr aktualisiert. Welche Umsätze habe ich in diesem Monat bereits erreichen können? Wie entwickeln sich meine Team-Mitglieder? Gibt es Geburtstagskinder oder Jubilare in meiner Struktur, denen ich schon bald gratulieren kann? "LR MyOffice" hat die Antworten und fungiert wie ein persönlicher Assistent, der immer zur Seite steht. "Das Programm hilft den LR Partnern dabei, ihre Geschäftszahlen besser zu verstehen und ihre Business-Aktivitäten zu steuern", verrät Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR. Darüber hinaus funktioniert das Tool auf allen Endgeräten angefangen vom heimischen Computer, über das Tablet bis hin zum Smartphone.

Klare Handlungsorientierung für Neueinsteiger und Profis

Die Besonderheit von "LR MyOffice" liegt vor allem darin, dass jeder Partner auf den ersten Blick erkennt, was er selbst und seine Team-Mitglieder tun müssen, um die nächste Bonus- oder Karrierestufe zu erreichen. Selbst absolute Neueinsteiger finden sich aufgrund der einfachen Bedienbarkeit mühelos zurecht und können ihr LR Geschäft schnell eigenständig verwalten. Profis hingegen werden sich mit der Toolbox neue Möglichkeiten erschließen, um die eingespielten und bewährten Tagesabläufe noch effizienter zu strukturieren. "Als Kooperationspartner von LR freuen wir uns sehr, mit unserem Know-how und unserer Software ein neues Tool für die LR Vertriebspartner entwickelt zu haben", betont Ed Jarrin, Präsident von Exigo.

Positive Rückmeldungen bereits in der Prelaunch-Phase

Im Februar dieses Jahres startete bereits die Prelaunch-Phase seit dem 14. Mai ist das Programm nun für alle Vertriebspartner von LR verfügbar. "Aus meiner Sicht hat sich ‚LR MyOffice' bereits in dieser kurzen Zeit bewährt gemacht. Die Partner, die das Tool bereits im Zuge des Prelaunchs nutzen durften, sind einfach nur begeistert", freut sich Friesch. In den nächsten Monaten wird das Programm noch um weitere Funktionen ergänzt.

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR Health Beauty legt größten Wert auf die Verarbeitung erstklassiger Rohstoffe. Da die meisten Artikel am Standort in Ahlen gefertigt werden, steht das Unternehmen für Top-Produkte "made in Germany". Die Verarbeitung der Aloe Vera gehört seit über 15 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR Health Beauty, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattinnere verwendet. Mit einem jährlichen Volumen von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. In Ahlen verfügt das Unternehmen über Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera-Drinking-Gele. LR ist mit 1.100 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

Exigo

Bei Exigo handelt es sich um den weltweit führenden Technologieanbieter im Direktvertrieb. Auf der ganzen Welt unterstützt Exigo 100 Direktvertriebsunternehmen, darunter zwölf der DSN Global Top 100-Direktvertriebsunternehmen (Ranking 2019). Exigo's globale Kunden sind in über 120 Ländern, 40 Währungen und 30 Sprachen tätig.

