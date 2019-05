Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Maschinenbauer stimme mit den Ergebnisse des ersten Quartal leicht zuversichtlich, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es stünden aber einige Herausforderungen bevor./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 12:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 12:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-05-14/13:29

ISIN: DE0006602006