Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das erste Quartal des Immobilienkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der neue Mietspiegel für Berlin dürfte nach einem Bericht des "Tagesspiegel" einen Anstieg der Mieten um 5,2 Prozent darstellen, hieß es weiter. Das wäre ein geringer Zuwachs als zwei Jahr zuvor und dürfte die erhitzten Gemüter angesichts der Diskussion um Enteignungen etwas abkühlen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-05-14/13:38

ISIN: DE000A0HN5C6