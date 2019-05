Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen am Dienstag deutlich zurück. Kunden, die heute Heizöl bestellen, können mit einer Ersparnis von bis zu 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Auch am Ölmarkt hat sich die allgemein miese Börsenstimmung auf die Kurse niedergeschlagen und den Aufwärtsimpuls, der von der steigenden Kriegsgefahr am Persischen Golf ausgeht, vorerst zurückgedrängt. ...

