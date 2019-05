Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 43,93 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe im ersten Quartal eine erfreuliche Verbesserung des operativen Ergebnisses erzielt und die Konsensschätzung der Analysten übertroffen, so Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des soliden Jahresauftakts habe das Unternehmen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019 bestätigt./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 11:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 12:06 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-05-14/13:48

ISIN: DE000A0HN5C6