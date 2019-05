Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Norma Group von 41 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Kai Müller bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der schwachen Nachfrage im Reich der Mitte vorsichtig für europäische Autohersteller und vor allem Zulieferer. Er berücksichtigt nun auch mögliche Auswirkungen von Strafzöllen auf Autoexporte in die USA./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 12:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-05-14/13:59

ISIN: DE000A1H8BV3