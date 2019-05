BitTube International SE: Erwerb Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: Bittube International SE / Schlagwort(e): Vertrag/Finanzierung BitTube International SE: Erwerb Bezugsrecht 14.05.2019 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die BitTube International SE hat mit der BitTube Europe SL einen Bezugs-Vertrag über BitTube Münzen geschlossen mit dem ein Mindestbetrag von 500.000 Euro in die BitTube (Tube) Cryptowährung investiert wird. Der Vertrag gewährt der BitTube International SE das dauerhafte Optionsrecht, 5% der künftig laufend generierten Tubes, d.h. etwa 42 Millionen Münzen zum Kurs von 5 Eurocent zu beziehen. Die BitTube SE unterstützt durch Finanzierung, Marketing und weitere Unterstützungsmaßnahmen den Aufbau eines weltweiten universellen Web-Browser basierten BitTube Zahlungssystems. Für weitere Informationen s. die Unternehmensseite www.bittube-int.com 14.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bittube International SE Am Borsigturm 56 13507 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 43598 788 E-Mail: n.ismailov@jurasoft.de Internet: https://www.bittube-int.com ISIN: DE000A0LYDS1 WKN: A0LYDS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 810971 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810971 14.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LYDS1 AXC0275 2019-05-14/14:47