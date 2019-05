AGRARIUS AG steigert nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2018 die Konzernumsatzerlöse erheblich auf 9.450 TEUR (Vj. 6.507) und verbessert das Konzernergebnis deutlich auf 235 TEUR (Vj. -959 TEUR) DGAP-Ad-hoc: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis AGRARIUS AG steigert nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2018 die Konzernumsatzerlöse erheblich auf 9.450 TEUR (Vj. 6.507) und verbessert das Konzernergebnis deutlich auf 235 TEUR (Vj. -959 TEUR) 14.05.2019 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR AGRARIUS AG steigert nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2018 die Konzernumsatzerlöse erheblich auf 9.450 TEUR (Vj. 6.507) und verbessert das Konzernergebnis deutlich auf 235 TEUR (Vj. -959 TEUR) Wehrheim, 14. Mai 2019 - Nach vorläufigen Zahlen hat die AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90, Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse) im Geschäftsjahr 2018 sämtliche Umsatz- und Ergebniskennziffern deutlich verbessert und dabei ihre Prognosewerte sichtlich übertroffen. Die Konzernumsatzerlöse inklusive Flächenprämie konnten um knapp 45 % auf 9.450 TEUR (Vj. 6.507 TEUR) erhöht werden. Ursprünglich hatte der Vorstand der AGRARIUS AG für 2018 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 7,2 bis 8,0 Mio. EUR (inklusive der Flächenprämie) erwartet. Trotz der Trockenheit konnte im Berichtsjahr eine insgesamt nur leicht unterhalb der Vorjahresergebnisse liegende Ernte eingebracht und zugleich zu erhöhten Verkaufspreisen veräußert werden. Bei den Fruchtarten Mais und Soja hatte die Erntemenge sogar über den Planwerten gelegen. Zum Teil ist diese positive Ernte- und Umsatzentwicklung auch auf die um 1.375 Hektar auf 6.513 Hektar ausgedehnte Anbaufläche zurückzuführen. Nicht im Rahmen der Erwartungen entwickelte sich das Geschäft mit dem Vertrieb von Lebensmitteln aus der Eigenproduktion unter der Marke "Ackerlust", weshalb beschlossen wurde, dieses im laufenden Geschäftsjahr einzustellen. Entsprechend gelang es, sämtliche Ergebniskennziffern deutlich zu verbessern. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm von 11 TEUR auf 1.338 TEUR und das EBIT von -581 TEUR auf 641 TEUR zu. Das Konzernergebnis konnte erheblich von -959 TEUR auf 235 TEUR gesteigert werden, obwohl hierin eine Ergebnisschmälerung von rund 200 TEUR aus dem "Ackerlust" Geschäft enthalten ist. Kontakt Ottmar Lotz Vorstand AGRARIUS AG Am Joseph 1 61273 Wehrheim Tel.: +49 (0)6081 5856400 Fax: +49 (0)6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de Ende der Ad-Hoc Mitteilung Über die AGRARIUS AG Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Die bewirtschaftete Fläche beträgt inzwischen über 6.500 Hektar Ackerland. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de. 14.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AGRARIUS AG Am Joseph 1 61273 Wehrheim Deutschland Telefon: +49 6081 5856400 Fax: +49 6081 5856405 E-Mail: info@agrarius.de Internet: www.agrarius.de ISIN: DE000A2BPL90 WKN: A2BPL9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 811149 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 811149 14.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2BPL90 AXC0334 2019-05-14/16:57