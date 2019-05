Hypoport AG: Neuzusammensetzung des Aufsichtsrates der Hypoport AG DGAP-Ad-hoc: Hypoport AG / Schlagwort(e): Personalie Hypoport AG: Neuzusammensetzung des Aufsichtsrates der Hypoport AG 15.05.2019 / 16:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Neuzusammensetzung des Aufsichtsrates der Hypoport AG Berlin, 15. Mai 2019: Die Aktionäre der Hypoport AG haben in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung für den im April 2019 verstorbenen langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder, Martin Krebs als neues Aufsichtsratsmitglied berufen. Entsprechend besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft nun wieder aus drei Mitgliedern: Dieter Pfeiffenberger, Roland Adams und Martin Krebs. In der Aufsichtsratssitzung, die direkt im Anschluss an die Hauptversammlung der Gesellschaft stattgefunden hat, wurde Dieter Pfeiffenberger einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates bestätigten zudem Roland Adams als stellvertretenden Vorsitzenden. Sämtliche amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates sind unabhängig im Sinne der Definition in Ziff. 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Herr Krebs erfüllt zudem die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG bezüglich des Sachverstandes auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung. Kontakt Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ 15.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 811831 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 811831 15.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005493365 AXC0305 2019-05-15/16:23