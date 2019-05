Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Innogy von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aus Bewertungssicht erscheine das Kurspotenzial der Aktien zwar begrenzt, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnten die Anleger im Zuge der geplanten Komplettübernahme durch Eon darauf spekulieren, dass die restlichen Minderheitsaktionäre von Innogy im Rahmen eines "Squeeze-out" aus dem Versorger herausgedrängt werden. In diesem Fall dürfte den Innogy-Anlegern ein etwas höherer Preis gezahlt werden als die bislang gebotenen 36,76 Euro je Aktie./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-16/09:19

ISIN: DE000A2AADD2