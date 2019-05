In vier Wochen hat der Bitcoin 59 Prozent zugelegt und in 3 Monaten sogar 127 Prozent. Einer, der sich mitfreut ist Christopher Obereder, Serien-Unternehmer und Forbes 30 under 30 Mitglied. Als Berater bei ICOs ist er besonders tief in der Szene verwurzelt. Doch der Krypto-Winter ist nun vorbei - die Szene prescht wieder mit Elan nach vorne. Obereder gegenüber dem bitcoin report zum neuen Bitcoin-Boom: "Alle kaufen wieder! "Wenn es in dem Tempo weitergeht, sind Ende 2020 die 20.000 Dollar drin - und dann absolut in Folge auch Kurse von 30.000 bis 50.000 Dollar möglich."

