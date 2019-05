Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 97 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe ein gemischtes Zahlenwerk zum ersten Quartal präsentiert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien zwar besser, die Ergebnisse aber schlechter als vom Konsens erwartet ausgefallen. Er senkte nun seine Gewinnschätzungen für 2019 und darüber hinaus, um unter anderem den Wertminderungen im ersten Quartal Rechnung zu tragen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-05-16/09:33

ISIN: DE0006599905