Die Deutsche Bank hat Salzgitter nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Jahresauftakt des Stahlherstellers sei gut gewesen, aber nach den starken vorläufigen Zahlen größtenteils ein Non-Event, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürften Salzgitter und die Branchenkollegen aber wegen der schwachen Nachfrage vor einer schwierigen Zeit stehen. Eine Preiserholung sei nicht vor dem dritten Quartal zu erwarten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-05-16/09:35

ISIN: DE0006202005