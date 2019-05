Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Printemps, das führende französische Kaufhaus, erweitern ihre Zusammenarbeit. Die Wirecard WeChat Pay-Lösung wurde an mehreren Printemps-Standorten in ganz Frankreich implementiert und ausgeweitet. Im Flagshipstore des Mode-, Beauty- und Luxus-Einzelhändlers am Boulevard Haussmann im Zentrum von Paris wurde nun eine eigene WeChat Pay-Kampagne für die aktuelle chinesische Spitzenreisezeit rund um die chinesischen Ferientage in Mai gestartet.



"Wir sind stolz darauf, chinesischen Touristen einen weiteren Grund zu geben, Printemps Haussmann, eine Pariser Ikone, zu besuchen. Vom Betreten des Kaufhauses bis zum Checkout genießen sie ein luxuriöses und modernes Einkaufserlebnis in einem der größten Kaufhäuser von Paris", kommentiert Laurent Schenten, International Division Director and Customer & Services Director bei Printemps. "Die Erfahrung von Wirecard im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs, insbesondere bei chinesischen Zahlungsmethoden, hat die Umsetzung der Kampagne maßgeblich geprägt, und wir freuen uns darauf, noch mehr Besucher in unserem Stammhaus begrüßen zu können."



Das gesamte Transaktionsvolumen mit chinesischen Bezahlmethoden, das über die Wirecard-Plattform abgewickelt wird, hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. In Kaufhäusern geben chinesische Touristen im Durchschnitt 810 Euro pro Transaktion aus. Die bislang höchste Einzeltransaktion, die mit chinesischen Payment-Lösungen via Wirecard gezahlt wurde, beträgt mehr als 40.000 Euro. Auch Printemps konnte seit der Einführung von chinesischen Zahlungsmethoden Ende 2016 ein signifikantes Wachstum des gesamten Transaktionsvolumens von chinesischen Besuchern verzeichnen.



Die neueste Kampagne, eine gemeinsame Initiative von Printemps, WeChat Pay und Wirecard, bietet den chinesischen Reisenden ein optimales Einkaufserlebnis im Stammhaus. Dazu gibt es einen eigens eingerichteten Popup-Kampagnenbereich. Zudem werden Printemps und die Kampagne in der WeChat-App in Form von gesponserten Anzeigen, Sonderrabatten und In-App-Angeboten beworben. WeChat hat mehr als eine Milliarde Benutzer.



Chinesische Touristen treffen Kaufentscheidungen auf der Basis von Qualität, Preis und der Möglichkeit, mit einer bevorzugten Payment-Methode zu bezahlen. Letztere sollte einfach und schnell sein und Rabatte und optimale Wechselkurse bieten. Im Rahmen der Zusammenarbeit profitieren chinesische Touristen, die jetzt bei Printemps Haussmann einkaufen, genau von diesen Vorteilen. Die neue Kampagne läuft bis zum 31. Mai 2019 und passt mit Chinas internationaler Hauptreisesaison zusammen.



"Mit dieser spannenden Kampagne mit Printemps zeigen wir, dass unsere chinesischen Mobile-Payment-Lösungen dem Handel nicht nur mehr Optionen hinsichtlich der Zahlungsakzeptanz, sondern auch gezielte Marketing- und Werbemöglichkeiten über eine einzige Plattform bieten", ergänzt Christian Reindl, EVP Retail & Consumer Goods bei Wirecard. "Wir freuen uns, diese Kampagne mit Printemps zu starten und unsere Innovationskraft im globalen digitalen Zahlungsverkehr bei einem der berühmtesten französischen Einzelhändler unter Beweis zu stellen."



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Printemps:



Printemps wurde 1865 von Jules Jaluzot gegründet und ist mit 19 Warenhäusern in Frankreich einer der führenden französischen Namen für Mode, Luxus und Schönheit. Mit über 2500 Marken und einer Gesamtfläche von 180.000 m² empfängt Printemps jährlich 60 Millionen Besucher in seinen Filialen, von denen über 20 Millionen Printemps Haussmann besuchen. Printemps verfügt über eine außergewöhnliche Kultur- und Kunstgeschichte, und sein Flaggschiff am Boulevard Haussmann ist der bekannteste Repräsentant dieses Erbes. Der unter Denkmalschutz stehende Signature Store feierte 2015 sein 150-jähriges Bestehen.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Printemps-Medienkontakt:



Printemps Gilles Desmousseaux Tel.: +33 (0) 1 42 82 48 74 E-Mail: gdesmousseaux@printemps.fr