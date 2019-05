OTI Greentech AG plant Übernahme des Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme OTI Greentech AG plant Übernahme des Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. 16.05.2019 / 09:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG plant Übernahme des Joint-Venture Partners KMI Cleaning Solutions, Inc. Berlin, 16. Mai 2019 - Die OTI Greentech AG (WKN A2TSL2) plant die KMI Cleaning Solutions, Inc., einer der größten Anbieter von chemischen Reinigungsmitteln und Ausrüstungen für den Tankwaschmarkt in den USA und in Kanada, zu 100 Prozent zu übernehmen. Sämtliche Anteile an dem Unternehmen mit Sitz in den USA sollen demnach von den beiden Gesellschaftern, die jeweils 50 Prozent an der KMI Cleaning Solution, Inc. halten, an die OTI Greentech AG verkauft werden. Diesbezüglich wurde nun eine Absichtserklärung von beiden Seiten unterzeichnet. Die Bezahlung soll in Aktien erfolgen. Voraussetzung für die Transaktion ist der Vollzug der Wandlung der derzeit ausgegeben Wandelanleihen der OTI Greentech AG in Aktien. Mit der KMI Cleaning Solutions, Inc. besteht seit Mai 2017 bereits ein Joint-Venture im Rahmen einer Vertriebs- und Rahmenvereinbarung mit OTI Greentech AG. Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-51 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt 16.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 220 136 900 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag ISIN: DE000A2TSL22 WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 812253 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 812253 16.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2TSL22 AXC0087 2019-05-16/09:53