Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vorgelegten Quartalszahlen des Logistikkonzerns hätten positive und negative Aspekte beinhaltet, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe das deutsche Post- und Paketgeschäft ermutigende Signale ausgesendet, insbesondere mit Blick auf die Paketpreise. Der Express-Sparte aber mangele es an Gewinnwachstum. Das niedrigere Kursziel reflektiere die niedrigere Bewertung der Aktien einiger wichtiger Wettbewerber./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-05-16/09:56

ISIN: DE0005552004