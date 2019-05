TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich nach der Erholung am Vortag am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking dominierte Vorsicht und die Anleger reagierten sensibel auf Meldungen rund um den US-chinesischen Handelskonflikt. Während Tokio und Seoul mit Abgaben von 0,6 und knapp 1,2 Prozent aufwarteten, verzeichneten Hongkong und Schanghai erneut Gewinne. In Tokio fiel der Leitindex auf ein Siebenwochentief, in Seoul war es ein neues Viermonatstief.

Tagessieger war Sydney mit einem Anstieg um 0,7 Prozent, gestützt von Zinssenkungsfantasie und einem deswegen nachgebenden Austral-Dollar. Genährt wurde die Zinsfantasie aktuell von einer gestiegenen Arbeitslosequote.

Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin wird eine US-Delegation demnächst für weitere Handelsgespräche nach Peking reisen. US-Präsident Donald Trump will sich zudem auf dem G20-Gipfel in Japan im kommenden Monat mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping treffen.

Im frühen Handel zeigten sich die Börsen durchweg schwächer, nachdem US-Präsident Donald Trump angeordnet hat, Telekommunikationsausrüster aus Ländern, die als "ausländische Gegner" gelten, den Zugang zum US-Markt zu untersagen. Ein Schritt, der sich offensichtlich gegen die chinesische Konzerne Huawei und ZTE richte, hieß es von Beobachtern. Die ZTE-Aktie lag im späten Handel in Hongkong 4,6 Prozent im Minus.

Auch andere Technologiewerte in der Region gaben nach. In Hongkong Sunny Optical um 5,1 Prozent und AAC um 2,3 Prozent. Für das Index-Schwergewicht Tencent ging es um rund 1,1 Prozent nach unten, nachdem der Internetriese nach Handelsschluss am Vortag ein schwächeres Umsatzwachstum für das erste Quartal verzeichnet hatte, als vom Markt. In Südkorea gaben Samsung 0,7 Prozent nach und der Chiphersteller SK Hynix büßte 3,5 Prozent ein.

Japanische Autoaktien geben nach

Autowerte in Tokio wurden gemieden, nachdem die USA vorläufig noch keine Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängen werden. Toyota büßten 1 Prozent ein, Honda 0,6 und Suzuki 0,8 Prozent. Stärker unter Druck standen TDK mit minus 6,2 Prozent und Murata mit minus 5,2 Prozent.

An der Börse in Schanghai notiert der Leitindex 0,6 Prozent höher. Gesucht waren Aktien von Förderern von seltenen Erden in Erwartung höherer Preise. Sieben Aktien aus der Branche erreichten das Tagesmaximum von 10 Prozent. Der HSI in Hongkong gewann 0,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.327,80 +0,69% +12,07% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.062,98 -0,59% +5,24% 08:00 Kospi (Seoul) 2.067,69 -1,20% +1,31% 08:00 Schanghai-Comp. 2.955,71 +0,58% +18,52% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.317,85 +0,17% +9,54% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.474,61 -0,82% +7,68% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.223,04 +0,13% +4,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,90 -0,22% -4,68% 11:00 BSE (Mumbai) 37.088,32 -0,07% +2,30% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1211 +0,0% 1,1206 1,1205 -2,2% EUR/JPY 122,67 -0,1% 122,81 122,76 -2,4% EUR/GBP 0,8737 +0,1% 0,8725 0,8682 -2,9% GBP/USD 1,2834 -0,1% 1,2844 1,2906 +0,7% USD/JPY 109,45 -0,1% 109,59 109,57 -0,2% USD/KRW 1190,99 +0,4% 1186,74 1188,85 +6,9% USD/CNY 6,8832 +0,1% 6,8762 6,8670 +0,1% USD/CNH 6,9127 +0,1% 6,9030 6,9005 +0,6% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8493 7,8496 +0,2% AUD/USD 0,6917 -0,2% 0,6929 0,6922 -1,8% NZD/USD 0,6563 -0,0% 0,6564 0,6563 -2,2% Bitcoin BTC/USD 8.023,76 -1,5% 8.142,01 7.885,26 +115,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,47 62,24 +0,4% 0,23 +32,1% Brent/ICE 71,93 71,77 +0,2% 0,16 +30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.298,32 1.296,67 +0,1% +1,65 +1,2% Silber (Spot) 14,82 14,81 +0,0% +0,01 -4,4% Platin (Spot) 850,88 846,41 +0,5% +4,47 +6,8% Kupfer-Future 2,76 2,75 +0,2% +0,00 +4,6% ===

