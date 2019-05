Zürich (ots) - Gold bringt keine Zinsen, erwies sich aber in der Vergangenheit dennoch als profitable als auch sichere Geldanlage. So hat der Goldpreis seit Jahresbeginn im Euroraum um 3,34 Prozent zugelegt, im Halbjahresrückblick sogar um 8,5 Prozent. Bei verlängerter Betrachtung trübt sich die Bilanz ein wenig ein, doch nur auf den ersten Blick: Verglichen mit dem Stand von vor einem ganzen Jahr lag die Rendite nur bei niedrigeren 4,6 Prozent.



Allerdings hält die Betrachtung selbst über längere Zeiträume, was der Jahresrückblick verspricht. Von der exorbitanten 22,3 Prozent Zuwachsrate über die letzten 5 Jahre bleiben bei Anwendung der Zinseszinsrechnung knapp 4,5 Prozent jährlich übrig. Im 10 Jahresvergleich rentierte Gold sogar mit über 5,2 Prozent. Unter dem Strich belief sich damit die Wertzunahme auf insgesamt 69 Prozent, verglichen mit 2009. Bei einer Investition mit 1,5 Prozent Verzinsung im Kapitalmarkt wären es 11 Prozent gewesen.



Kleinen Barren haftet der Makel eines wesentlich höheren Preises pro Gramm an, bedingt durch Gebühren und Aufschläge. Investoren die ihre Barren nicht zuhause lagern möchten finden da eine preiswerte Alternative beispielsweise bei der Swiss Gold Bank Sarl und dem Prinzip des Goldsparens. Monatliche Sparbeträge fließen dabei stückweise in Goldbarren. Einrichtung und Führung des Goldsparkontos ist kostenlos. Für Sicherheit des Kaufeinsatzes kann die Bank durch die Deponierung des Goldbarrens garantieren.



In ihrem Portfolio punktet die Bank mit einem weiteren Angebot. Die "Green Gold Barren" erfüllen dabei dem Fair-Trade-Gold ähnliche Ansprüche. Beginnend mit der Förderung, über das Raffinieren, bis hin zum Transport, achten Kontrolleure und Zertifizierer durchgehend streng auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung sämtlicher Gesetze und Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt. Das garantierte Ziel ist ein verminderter Chemikalieneinsatz und ein möglichst klein gehaltener CO2-Ausstoß.



Die Anlage in Edelmetalle bietet den Investoren über Inflation und Geschäftsrisiken hinaus hochwertigen Vermögensschutz gegen Marktturbulenzen.



