Heidenheim (pta018/16.05.2019/10:00) - Am Montag, den 13.05.2019 wurde zu einer Aufsichtsratssitzung eingeladen.



Bei dieser Aufsichtsratssitzung fehlte Herr Bake unentschuldigt.



Des Weiteren wurde zu einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag, den 14.05.2019 eingeladen.



Auch zu dieser Aufsichtsratssitzung ist Herr Ralf Bake nicht erschienen.



Bereits in der Woche zuvor, am 06.05.2019 war zu einer Aufsichtsratssitzung eingeladen, zu der Herr Ralf Bake ebenfalls nicht erschienen ist.



Herr Ralf Bake blockiert die Aufsichtsratsarbeit und verhindert durch sein Nichterscheinen die entsprechenden Beschlussfassungen.



Des Weiteren verhindert Herr Ralf Bake Beschlüsse des Aufsichtsrats mittels Umlaufverfahren.



Der Gesellschaft drohen erhebliche Schäden durch die vorsätzliche Blockade von Beschlussfassungen im Aufsichtsrat durch Herrn Ralf Bake.



Herr Ralf Bake ist Geschäftsführer der MAV Vermögensverwaltungs GmbH und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Valora Effekten Handel AG, die im regulierten Markt an der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert.



Wenn man sich den Geschäftsverlauf der Valora Effekten Handel AG seit Amtsübernahme durch Herrn Ralf Bake anschaut, sieht man die katastrophalen Auswirkungen, die Herr Ralf Bake bei Gesellschaften hinterlässt, in dem er als Aufsichtsrat agiert.



Bereits in der Vergangenheit war Herr Ralf Bake gerichtlich bestelltes Aufsichtsratsmitglied der Kremlin AG und hat ein Zwangsgeld in Höhe von 140.000,00 Eur der BaFin zu verantworten.



Da das Oberlandesgericht München über die Abberufungsanträge gegen Herrn Bake nicht entscheidet, werden zu gegebener Zeit Amtshaftungsansprüche gegen das Land Bayern durchzusetzen sein, ebenso gegen Herrn Ralf Bake.



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft



