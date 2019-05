Pressmitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy meldet Steigerung des Konzernumsatzes um 13 % im ersten Quartal 2019

· - Umsatz von 4,198 Mio. sowie positives Konzern-Gesamtergebnis von 1,174 Mio. Euro

· - Eigenes PV-Kraftwerksportfolio um 5,5 MWp auf insgesamt 37,1 MWp erweitert und neue Projekte mit einer Gesamtleistung von 4,2 MWp erworben

· - Genehmigung für den Bau eines 150 MWp-Solarparks in Gunnedah erteilt

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, das "Unternehmen") veröffentlichte heute die Finanzergebnisse für das am 31. März 2019 beendete erste Geschäftsquartal, in dem das Unternehmen einen Konzernumsatz von 4,198 Mio. Euro - ein Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahresquartal - erzielte. Im Berichtszeitraum setzte Photon Energy seine Wachstumsstrategie mit dem Ausbau des eigenen PV-Kraftwerksportfolios um 5,5 MWp und der Sicherung einer langfristigen Projektfinanzierung für ihre eigenen 11,5 MWp in Ungarn fort. Im ersten Quartal 2019 hat das Unternehmen sechs Projekte ...

