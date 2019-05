German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group verzeichnet deutliche Wertsteigerung bei einer Fokusbeteiligung DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group verzeichnet deutliche Wertsteigerung bei einer Fokusbeteiligung 16.05.2019 / 10:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. +++ Pressemitteilung +++ German Startups Group verzeichnet bei einer Fokusbeteiligung eine siebenstellige Wertsteigerung - Abwertung einer Beteiligung - Anteilsaufstockung bei der Fokusbeteiligung AuctionTech - Erzielung eines ebenfalls siebenstelligen Veräußerungserlöses - Auszeichnung der Mehrheitsbeteiligung Exozet Berlin, 16. Mai 2019 - Die German Startups Group, ein führender Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, verzeichnet bei einer ihrer Fokusbeteiligungen eine Wertsteigerung in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR aufgrund der Fremdobjektivierung wesentlich höherer Anteilspreise. Bei einer anderen, für die Gesellschaft wesentlichen Beteiligung verzeichnet die German Startups Group eine weitere, jedoch deutlich geringere Wertsteigerung. Bei einer der insgesamt 16 für die Gesellschaft wesentlichen Beteiligungen hat die Geschäftsführung aus Vorsichtsgründen eine bilanzielle Abwertung der von der German Startups Group gehaltenen Anteile um rund 0,7 Mio. EUR vorgenommen. Im Zuge einer kürzlichen Finanzierungsrunde ihrer sich äußerst positiv entwickelnden Fokusbeteiligung AuctionTech hat die German Startups Group ein Follow-on Investment von knapp 0,4 Mio. EUR getätigt und so ihre Beteiligungsquote weiter erhöht. Sie hält nunmehr 23,4% an AuctionTech und ist weiterhin Lead Investor. Des Weiteren verkauft die German Startups Group zwei Fünftel ihres Anteils an einer Fokusbeteiligung, für den sich eine besondere Verkaufsopportunität ergab, und erzielt einen Verkaufserlös in Höhe seines Buchwerts von rund 1,7 Mio. EUR. Für ihren restlichen Anteil ist die Geschäftsführung der German Startups Group sehr zuversichtlich, dass er wie schon in der Vergangenheit kontinuierlich und nachhaltig weiter im Wert wachsen wird. Die Mehrheitsbeteiligung der German Startups Group, Exozet, wurde mit dem ITB Innovation Award ausgezeichnet. Die Digitalagentur hatte für seinen Kunden a&o Hostels, den größten Hostel-Betreiber Europas, eine komplett neue All-in-one-App geschaffen, die Gästen als erste Hostelgruppe Europas sowohl die Buchungs-, Bezahl-, Check-In- als auch Schlüsselfunktion in einer mobilen Anwendung bietet. Damit stellt Exozet erneut eindrucksvoll ihre Expertise für digitale Transformation und innovative kundenzentrierte Lösungen unter Beweis. Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes ir@german-startups.com www.german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture Capital-Anbieter in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibt die Gesellschaft mit der G|S Market ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eine Sekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche Beteiligung German Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigene VC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften ("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepoolten Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu ermöglichen. 16.05.2019