Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rocket Internet von 53 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Management tue nichts, um größeren Einblick in die Vermögenswerte des Start-up-Investors zu gewähren, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern seien die Anleger nicht bereit, für etwas zu zahlen, was sie nicht sehen können. Derweil benötige Rocket Internet angesichts hoher Bargeldbestände kein Kapital, so dass auch die aktuelle Notierung an der Börse keinen Mehrwert für das Unternehmen liefere. Ihr neues Kursziel berücksichtige damit eine Übernahmeprämie von rund 25 Prozent. Den Anteilseignern könnten damit 30 Euro je Aktie geboten werden, um den Start-up-Investor von der Börse zu nehmen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-05-16/10:40

ISIN: DE000A12UKK6