Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Neue Daten zum Wirkstoffkandidaten Teptonib seien positiv, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Krebspräparat sei aussichtsreich und dürfte von einigen Investoren noch nicht ausreichend beachtet werden./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 22:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-05-16/11:18

ISIN: DE0006599905