Martin Schulz ist ab Juni als Vertriebsleiter für den Flächenvertrieb und damit für den Außendienst von ebm-papst in Deutschland verantwortlich. Er berichtet direkt an Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe. David Kehler, seit April 2017 Vertriebsleiter von ebm-papst in Deutschland, übernimmt künftig die weltweite Verantwortung für das Vertriebssegment "Industrial Ventilation Technology" der ebm-papst Gruppe.

Martin Schulz hat 2003 sein Studium der Elektrotechnik an der Hochschule Heilbronn (Campus Künzelsau) abgeschlossen. Direkt nach dem Studium ...

