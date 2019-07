Medieninformation

Mathias Zingg wird neuer Leiter Vertrieb und Marketing der Baloise Schweiz

Basel, 4. Juli 2019. Mathias Zingg, bisher Leiter Schaden, wechselt innerhalb der Geschäftsleitung der Baloise Schweiz den Bereich. Er wird als neuer Leiter Vertrieb und Marketing Nachfolger von Bernard Dietrich.

Mathias Zingg wechselt innerhalb der Geschäftsleitung und übernimmt per 1. Januar 2020 den Bereich Vertrieb und Marketing der Baloise Schweiz von Bernard Dietrich. Als Geschäftsleitungsmitglied verantwortete Mathias Zingg bisher seit 2013 den Bereich Schaden. Seine Nachfolge wird bis im Herbst 2019 feststehen.

"Ich freue mich über die Neubesetzung innerhalb der Geschäftsleitung. Mathias Zingg verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von dezentralen Organisationen, kennt das Versicherungsgeschäft auch aus der Perspektive der Aussenorganisation und hat einen ausgeprägten Sinn für die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden", sagt Michael Müller, CEO der Baloise Schweiz.

Bernard Dietrich wird auf eigenen Wunsch hin aus der Geschäftsleitung austreten, der Baloise aber mit seiner Expertise weiterhin zur Verfügung stehen. "Ich danke Bernard Dietrich für seine langjährige erfolgreiche Arbeit in der Geschäftsleitung und bin erfreut, dass er dem Unternehmen mit seinen Fähigkeiten und seiner Fachkompetenz erhalten bleiben wird."



Weitere Informationen

Medienmitteilung auf www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/news.html)

CV Mathias Zingg (https://www.baloise.com/dam/baloise-com/documents/de/medienmitteilungen/2019/mathias-zingg-cv-de.pdf)

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com (https://www.baloise.com/)

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations:Tel.: +41 58 285 81 81

Datenschutz

Bei der Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'200 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.