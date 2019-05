Derzeit läuft die Berichtssaison bei den Cannabisunternehmen. In den vergangenen Tagen haben bereits einige Unternehmen ihre Zahlen für die Monate Januar bis März vorgelegt. Die hohen Erwartungen des Marktes konnten Cronos Group, Aurora Cannabis & Co nicht erfüllen, die Zuwachsraten sind aber dennoch beeindruckend. Den Anfang machte Cronos: Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 120 Prozent auf 6,5 Millionen Kanadische Dollar. Analysten hatten im Vorfeld einen Anstieg auf sieben Millionen Dollar prognostiziert. Zudem kündigte das Unternehmen an, im laufenden Jahr weitere Investitionen tätigen zu wollen, was einen Rückgang des EBITDA bedeuten würde. Allerdings ist dies durchaus auch positiv zu bewerten, denn genau jetzt werden die Karten gemischt, um in Zukunft eine der besten Positionen am Cannabismarkt zu ergattern. Immer mehr Länder gehen zumindest den Weg einer teilweisen Legalisierung.

