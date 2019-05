Mainz (ots) -



Woche 25/19 Samstag, 15.06.



Bitte Programmänderungen beachten:



7.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Ostsee - junges Meer am Abgrund? (vom 10.2.2019) Deutschland 2018



7.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze (vom 9.6.2019) Deutschland 2019



8.30 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Der Malaiische Archipel - Dem Leben auf der Spur (vom 3.2.2019)



Deutschland 2018



9.15 Terra X Lichter der Tiefsee Leuchtende Wunderwesen (vom 16.9.2017) Deutschland 2017



10.00 Terra X Geheimnisse der Tiefsee In den Kellern der Korallenriffe (vom 16.10.2016) Deutschland 2015



(Ab 10.45 Uhr Programm wie ausgedruckt. "Terra X: Phantom der Tiefsee - Der Riesenkalmar" entfällt).







OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121