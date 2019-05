Rastatt (ots) -



Die Schlager-Schwestern Anita & Alexandra Hofmann stehen seit drei Jahrzehnten gemeinsam auf der Bühne - aber einfach haben sie es sich damit längst nicht immer gemacht. "Zugegeben, da gab es in der langen Zeit schon echt harte Momente. Schließlich ticken wir in vielerlei Hinsicht total gegensätzlich ", sagt Alexandra Hofmann (45) in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (6/2019; EVT: 16. Mai). "Das mussten wir erst mal akzeptieren. Aber irgendwann ist da bei uns ein Groschen gefallen. Seitdem läuft es eigentlich super." Ihre Schwester Anita (42) bestätigt das, fügt aber augenzwinkernd hinzu, dass Alexandra "irgendwie in letzter Zeit auch netter" geworden sei. Einig sind sich die beiden auch, wenn sie den Blick in die Zukunft richten: "Die nächsten 30 Jahre werden super."



Mit ihrem Alter haben die schönen Sängerinnen überhaupt kein Problem - im Gegenteil, sie fühlen sich heute sogar noch begehrenswerter als früher, wie sie in "Meine Melodie" betonen. "Das Entscheidende ist aber, dass wir uns im Lauf der Jahre selbst gefunden haben. Und eine erwachsene Frau, die ganz bei sich ist, hat einen ganz anderen Sex-Appeal als ein junges Mädel, das noch nicht so viel erlebt hat", erklärt Anita Hofmann. Und Alexandra unterstreicht, dass sie und ihre Schwester sich sogar "von Jahr zu Jahr jünger" fühlten. "Man sieht immer so aus, wie man sich fühlt. In den vergangenen Jahren haben wir uns die Freiheit geschaffen, überwiegend das zu tun, was uns glücklich macht. Und das sieht man uns auch an."



