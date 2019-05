Die Aktie des kalifornischen Elektroautopioniers Tesla (WKN: A1CX3T) steht zurzeit immer stärker unter Abgabedruck. Dabei fiel sie zuletzt erstmals seit langer Zeit unter die charttechnisch wichtige Unterstützung von 250,00 US-Dollar, wodurch ein starkes charttechnisches Verkaufssignal ausgelöst wurde. Inzwischen wissen wir wohl auch wer wohl zu den größeren Verkäufern am Markt gehört hat.

Denn wie MarketWatch berichtet, hat der bisherige Tesla-Großaktionär T. Rowe Price wohl das Vertrauen in Unternehmen und Aktie ein wenig verloren. So hat die Investmentcompany in den vergangenen Wochen ihre Position in Tesla um sage und schreibe 81% reduziert. Hielt T. Rowe Price noch Ende 2018 fast neun Millionen Anteilsscheine des Elektroautobauers, waren es zum Ende des ersten Quartals 2019 (zum 31. März 2019) nur noch 1,7 Millionen ...

