Zu einem Großbrand ist es gestern beim Batterierecycler Redux in Offenbach gekommen. In einer Halle sei am Vormittag ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr habe den Brand aber mit rund 100 Einsatzkräften innerhalb weniger Stunden unter Kontrolle bringen und damit auch ein Übergreifen der Flammen verhindern können, teilte das Unternehmen mit. Die genaue Brandursache war zunächst noch unklar. Möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...