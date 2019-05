Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp anlässlich eines Medienberichts über Interesse von Kone an der Aufzugsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Finnen dürften einem Börsengang des Geschäftsbereichs zuvorkommen wollen, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Essener wäre ein Börsengang allerdings die sicherere Option als ein Deal./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

2019-05-16

ISIN: DE0007500001