Stuttgart (ots) - Einige deutsche Städte schlagen sich nun bereits mehrere Monate mit Fahrverboten für bestimmte Fahrzeugklassen herum. Die Piratenpartei fordert stattdessen eine Entlastung der Städte über einen attraktiveren ÖPNV zu erreichen. Dabei stellten sich bisher ausgerechnet Grüne und die SPD dagegen, obwohl sie aktuell auf Wahlplakaten dafür werben.



"Der immer weiter steigende Individualverkehr in den Städten wird sicherlich nicht zu einer besseren Luft beitragen", kommentiert der Stuttgarter Stadtrat Stefan Urbat die Situation.



Mit dem sogenannten "365-Euro-Ticket" schlagen auch die Stuttgarter PIRATEN eine günstige Alternative zum Auto vor. Niedrige Preise und eine verbesserte Zuverlässigkeit sollen Anreize bieten, auf den ÖPNV umzusteigen.



Ein "365-Euro-Ticket" hat im naheliegenden Reutlingen bereits Erfolg gezeigt. [1]



Wir PIRATEN wollen den ÖPNV günstiger machen, damit mehr Leute darauf umsteigen. Oberbürgermeister Fritz Kuhn stellt sich jedoch dagegen, dem Gemeinderatsprotokoll kann man entnehmen: "Der Oberbürgermeister hat dazu erklärt, dass ein 365 EUR-Ticket nicht machbar ist, da dann zu viele auf den ÖPNV, der sowieso schon an der Kapazitätsgrenze arbeite, umstiegen." [2, Seite 17]



Vor nicht einmal einem Jahr stimmten Grüne und SPD wiederholt gegen den Antrag zum 365-Euro-Ticket unserer Fraktion SÖS-LINKE-PluS. [3, Seite 13]



"Sogar auf den Kompromiss, das 9-Uhr-Ticket für die heutige Zone 1 auf 365 Euro zu vergünstigen, haben sich die Grünen und die SPD nicht eingelassen", ergänzt Stadtrat Stefan Urbat.



"Wir müssen den ÖPNV attraktiver machen. Dass die Grünen und die SPD das 365-Euro-Ticket im Verwaltungsausschuss in Stuttgart abgelehnt haben, zeugt von fehlendem Willen. Dass sie damit nun Wahlkampf machen, ist eine Frechheit", kommentiert Michael Knödler, Spitzenkandidat der Piratenpartei Stuttgart für die Regionalversammlung .



Quellen: [1] http://ots.de/lETe4q [2] Gemeinderatsprotokoll http://ots.de/vQUlNb [3] Protokoll Verwaltungsausschuss http://ots.de/UWOotG



