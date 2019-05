-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/vSMbPJ --------------------------------------------------------------



Einzigartige Augenblicke, festgehalten auf atemberaubenden Fotografien: Beim internationalen Fotowettbewerb "Magic Moments 2019" dreht sich alles um magisch schöne Momente. Pixum ruft Fotografiebegeisterte dazu auf, besondere Momente bis zum 30. September 2019 unter http://contest.pixum.de/magicmoments2019 einzureichen. Alle Teilnehmer haben die Chance auf eine Finnland-Rundreise für zwei Personen sowie weitere attraktive Preise.



Ganz egal ob Handyfotograf, ambitionierter Hobby-Fotograf oder Profi: Beim großen Pixum Fotowettbewerb "Magic Moments 2019" hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, bis zu zehn seiner schönsten Momente in sechs verschiedenen Kategorien einzureichen. Teilnehmer haben die Wahl zwischen den Kategorien "Close-Up & Macro", "Nature & Outdoors", "People & Portraits", "Pets & Animals", "Smartphone Photos" sowie "Architecture & Buildings".



Als Hauptgewinn winkt eine Traumreise nach Finnland für zwei Personen durch die magische Inselwelt der Schären. In Kooperation mit dem finnischen Fremdenverkehrsamt, dem Fremdenverkehrsamt von Åland und dem Reiseveranstalter nordic holidays wurde eine traumhafte Rundreise über die verschiedenen Ålandinseln zusammengestellt.



Außerdem gibt es eine OLYMPUS Systemkamera als Pancake Kit im Wert von 799 Euro, einen Gutschein für Fotoequipment sowie KERBHOLZ Unisex Designeruhren jeweils im Wert von circa 150 Euro zu gewinnen. Alle Gewinne enthalten zusätzlich umfangreiche Pixum Produktgutscheine.



Mehr Informationen zum internationalen Pixum Fotowettbewerb "Magic Moments 2019" sowie die Gewinnerfotos des letzten Jahres unter https://www.pixum.de/fotowettbewerbe.



